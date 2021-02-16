Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

71-летнего Михаила Боярского госпитализировали

Сегодня, 11:13

Актер находится в сознании

Знаменитый советский и российский актер, 71-летний Михаил Боярский, госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Звездач.

Точного диагноза пока нет. Известно, что это не COVID-19. Актер находится в сознании.

"Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей", — рассказала супруга актера.

Михаил Боярский
Михаил Боярский
Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что хореограф Григорий Чапкис, который еще месяц назад после выписки из больницы плохо себя чувствовал, попал в реанимацию. В ночь на 9 февраля его забрала скорая и доставила в Киевскую городскую клиническую больницу. После перенесенного воспаления легких у Григория Чапкиса начались осложнения. Диагноз еще неизвестен, а пока артист находится в реанимации.

Напомним, российского актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Михаил Боярский
Реклама

Новости партнеров

Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Кукла Барби из Рамат-Гана. Девушка потенциального новичка Динамо
Кукла Барби из Рамат-Гана. Девушка потенциального новичка Динамо

Популярные статьи

Вчера, 18:12Вкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

Вчера, 13:39Звездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Вчера, 11:16Звездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Вчера, 11:13Фаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Вкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Вчера, 10:14Events

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

14 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

13 февраляЗвездно

В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

13 февраляФаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляЗвездно

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео

13 февраляEvents

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

13 февраляПсихо

Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит

Новости партнеров

Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Несподівану причину передчасної смерті назвали вчені
Несподівану причину передчасної смерті назвали вчені
Уже известно, какую песню представит Украина на Евровидении
Уже известно, какую песню представит Украина на Евровидении
Отцом второго ребенка Кети Топурии стал белорус: кто он?
Отцом второго ребенка Кети Топурии стал белорус: кто он?
Какие органы человека больше всего подвержены раку
Какие органы человека больше всего подвержены раку
Влада Алексеева – украинская красота в артистическом плавании
Влада Алексеева – украинская красота в артистическом плавании

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять