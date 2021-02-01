Головні кінопрем'єри лютого. Розповідаємо, на що піти в кіно

Огляд цікавих кіноновинок місяця

В Україні 2021-й почався з локдауну, тому в кіноманів не було змоги відвідувати кінотеатри цілий місяць. Зате можна відірватися на повну в лютому, адже в графіку прем'єр досить хороших фільмів. У цьому місяці також вийдуть і запізнілі кінострічки з 2020-го, показ яких вирішили перенести.

Але в нашому огляді ми покажемо і розповімо про найбільш очікувані прем'єри останнього зимового місяця.

Кінопрем'єри лютого Фото: themoviedb.org, youtube.com

Дата прем'єри: 4 лютого

Детективний трилер з елементами комедії і сатири, який розповідає про дівчину на ім'я Кассандра (Кері Малліган). Колись вона була успішною студенткою в престижному медичному університеті, але один трагічний випадок змінив все. Тепер вона живе подвійним життям. Вдень – бариста в кав'ярні, а вечорами Кессі періодично приміряє на себе різні образи, йде в клуби і бари і, вдаючи із себе п'яну, очікує, коли до неї підійде наступний "хороший хлопець"... Але несподівано в її життя повертаються університетські знайомі з минулого, і все перевертається з ніг на голову.

Фільм вже отримав чимало номінацій і нагород, включно з премією "Незалежний дух", на яку була номінована актриса Кері Малліган. Тому фільм цілком може стати претендентом на "Оскар".

"Пташка у клітці"

Дата прем'єри: 4 лютого

Недалеке майбутнє. У світі швидко поширюється смертельний вірус. Епідемія, світова економіка гине, міста стрімко порожніють. Вводять жорсткий карантин, а заражених вірусом ізолюють у страшні карантинні табору. Кур'єру Ніко пощастило – у нього рідкісний імунітет до цієї хвороби і він може вільно пересуватися містом. Коли його кохана Сара заражається вірусом, він розуміє, що в нього кілька годин, щоб врятувати дівчину від фактично смертельного табору.

Сценарій до фільму і весь відеоряд – результат натхнення глобальної пандемією 2020 року, адже фільм повністю знятий у цей період.

Дата прем'єри: 4 лютого

Заступник шерифа округу Керн Джо Діксон на прізвисько Дік вирушає на завдання в Лос-Анджелес. Мимоволі він виявляється втягнутий у пошуки серійного вбивці, який тримає в страху все місто. Пошуки вбивці веде сержант Джим Бакстер. Він вражений поліцейським інстинктом Діка, який легко знаходить необхідні для успішного розслідування дрібниці в справі. Ось тільки дотримуватися правил Дік любить не завжди, що ставить перед складним вибором Бакстера. Та й саме розслідування зачіпає тривожні секрети їхнього минулого.

Дата прем'єри: 11 лютого

Колишній професійний снайпер Джим залишив війну в минулому. Тепер він веде мирне й усамітнене життя в Аризоні. Але якось з волі випадку він заступився за беззахисного хлопчика, який став свідком злочину. Потому Джим виявився втягнутий у жорстокі ігри владного наркокартелю. З цього моменту Джиму доведеться відновити всі свої бойові навички, оскільки він ступив на стежку війни з впливовими особами. Тепер мета Джима – зберегти собі життя за всяку ціну.

Дата прем'єри: 18 лютого

В основі фільму – реальна історія мавританця Мохаммеда ульд Слахі, якого влада США підозрює у вербуванні терористів під час терактів 11 вересня. Його без офіційних звинувачень відправляють до в'язниці в Гуантанамо. Лише через кілька жахливих років, проведених у в'язниці, він отримує змогу звернутися до адвоката і почати боротьбу за своє визволення. Боротьбу з урядової машиною США починає адвокат Ненсі Голландер і її помічниця Террі Дункан. Правда, що шокує, вийде назовні.

"Афера Олівера Твіста"

Дата прем'єри: 18 лютого

Олівер – молодий художник-одинак, що розписує міські будівлі й успішно уникає зустрічі з поліцейськими. Та якось він потрапив у поле зору бандитів, яким якраз потрібна така людина. Але Олівер не володіє злодійським ремеслом. Ватажок планує пограбування-помсту, а Оліверу члени банди допомагають опанувати навичками, яких йому не дістає. Мета пограбування – безцінна картина. Все йде гладко до того моменту, аж поки... зрада не зіграє злий жарт.

Дата прем'єри: 19 лютого

Кримінальний комедійний трилер з Розамунд Пайк і зіркою "Ігри престолів" Пітером Дінклейджем варто подивитися хоча б заради такого крутого касту. Однак і сюжет тут потужний: хитра і розумна Марла зробила успішну юридичну кар'єру під виглядом "турботи" про своїх багатих клієнтів. Все б і далі грало на руку Марлі, якби не її нова підопічна – клієнтка виявляється не такою вже й простою і готова вивести аферистку на чисту воду.

Раніше ми робили огляд найочікуваніших українських фільмів року.

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