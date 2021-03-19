15-річна дочка Ольги Фреймут похвалилася британським паспортом: фото

Злата Мітчелл опублікувала фото з аеропорту

15-річна Злата Мітчелл, дочка знаменитої української телеведучої Ольги Фреймут, яка змінила імідж, опублікувала в Instagram фото, на якому показала свій британський паспорт.

Дівчина розмістила кадр з аеропорту "Бориспіль". Злата також додала підпис: "Гарний паспорт + бути британкою", доповнивши публікацію символом розбитого серця.

Злата Мітчелл, дочка Ольги Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, що рідний батько Злати – британець, тому не дивно, що дівчина змогла отримати закордонний паспорт Великої Британії.

Однак варто зазначити, що процедура отримання такого документа – завдання не з простих. Людині потрібно прожити мінімум п'ять років на території Великої Британії. У той же час, дітям, у яких хоча б один з батьків є громадянином Британії, громадянство країни дається автоматично. У деяких випадках – тільки за умови проживання на території країни протягом перших 10 років життя.

Нагадаємо, Ольга Фреймут назвала свою помилку, яка коштувала їй кар'єри.

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