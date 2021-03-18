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Нова функція Instagram допомагає одиноким серцям знайти одне одного: як користуватися

Сьогодні, 09:35

Користувачі отримали ще одну можливість заявити про свої почуття

Соцмережа Instagram, що активно взялася за чистку особистих повідомлень, тестує нову функцію "Подаруй любов" (Send Love), за допомогою якої користувачі можуть заявити про свої почуття. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив автор блогу Gurov Digital.

Як користуватися новою функцією Instagram "Подаруй любов":

  • потрібно опублікувати сторіз зі стікером та вказати, кого ви любите;
  • далі у "шапці" вашого профілю з'явиться любовне зізнання із позначкою сердечка;
  • адміністратор сторінки, якій ви адресували зізнання, отримає повідомлення й зможе поширити це у своїх сторіз.
Фото: Gurov Digital

Нагадаємо, раніше Instagram ввів нові правила безпеки для захисту підлітків від небажаних повідомлень від дорослих користувачів. Юзери старшого віку зможуть відправляти особисті повідомлення тільки тим підліткам, які підписані на них.

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Цікаво, що до свого десятого дня народження Instagram не тільки дозволив тимчасово міняти іконку програми, а й додав низку інших функцій.

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