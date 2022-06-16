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Олена Зеленська пояснила, як Іспанія врятувала ціле місто в Україні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 червня, 16:00
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Перша леді України виступила у рамках міжнародної конференції WomenNOW, на якій закликала надати нашій країні статус кандидата у ЄС
Перша леді України розповіла, чому українці мають право вступити до ЄС
Перша леді України розповіла, чому українці мають право вступити до ЄС

Олена Зеленська всіма силами намагається розповісти світові правду про війну в Україні, пояснюючи, що буде з народом, якщо світ звикне до страшних подій у нашій країні.

Перша леді України виступила онлайн на міжнародній конференції WomenNOW, що відбулася у Мадриді, Іспанія. Сам захід був присвячений лідерству у нестабільні часи, силі змін, які можуть привнести жінки.

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Дружина президента подякувала народу та уряду Іспанії за те, що прийняли понад 100 тисяч переселенців з України.

Олена Зеленська виступила у рамках міжнародної конференції WomenNOW
Олена Зеленська виступила у рамках міжнародної конференції WomenNOW

Уявіть: Іспанія врятувала фактично ціле місто. Таке, як Сєвєродонецьк, який росіяни нищать бомбами в ці хвилини, коли ми розмовляємо. Іспанія приймає на лікування наших воїнів і діток з онкологією. Так, ви зберігаєте життя! Українці не забудуть цього, – розповіла Зеленська.

Під час бесіди Олена звернулася до представників Європейського Союзу та закликала надати Україні статусу кандидата на членство. Вона наголосила:

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23-24 червня на засіданні Європейської ради буде розглянуто питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та в кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили у Європу вже не як біженців, а як однодумців і союзників. Людей, які б’ються зараз не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов у Європу. Хтось спитає: а що ми маємо для вступу в ЄС? Я скажу: у нас є головне – ми цінуємо людське життя.

Вам цікаво буде дізнатися, що Зеленська розповіла про те, куди відправити дітей на літо , а також куди витрачає гроші її чоловік, отриманий від Словаччини .

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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