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Зеленська пояснила, на що витратив гроші президент України, отримані від Словаччини

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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31 травня, 14:46
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Уряд Словаччини нагородив Володимира Зеленського державною нагородою, яка включала почесне звання та грошову суму. Що купив президент України – у статті
Олена Зеленська розповіла про важливу ініціативу щодо порятунку новонароджених діток
Олена Зеленська розповіла про важливу ініціативу щодо порятунку новонароджених діток / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська дала інтерв'ю українським телеканалам, у якому поговорила з журналістами про всі невідкладні проєкти допомоги українцям – від створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки до питань про особисте життя.

В інтерв'ю Зеленська розповіла, що від Міністерства охорони здоров'я її команда отримала інформацію про нестачу інкубаторів для новонароджених, особливо тих діток, які народилися передчасно. Перша леді України зазначила, що вони вже налагодили співпрацю з французькими організаціями, організацією "Лікарі без кордонів", оплатили вже чотири інкубатори, які направили до Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

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Олена розповіла, що президент України також долучився до цього проєкту. Справа в тому, що уряд Словаччини нагородив Володимира Зеленського державною нагородою, яка включала почесне звання та грошову винагороду. Цю суму президент одразу направив на закупівлю додаткових (4-6) інкубаторів для пологових будинків.

Зеленська уточнила, що ці апарати можуть працювати без електроенергії, тому що в нинішніх умовах незрозуміло, коли і де вони стануть у нагоді і в яких умовах будуть необхідні медикам.

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Вам буде цікаво дізнатися, що зараз робить Олена Зеленська та як допомагає українцям.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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