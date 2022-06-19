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Дивіться: Олена Зеленська знялася для британського видання (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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19 червня, 13:50
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Перша леді України відверто розповіла в інтерв'ю The Guardian про чоловіка та про те, як перевернулося нормальне життя для її сім'ї та країни
Олена Зеленська розповіла про сім'ю журналістам The Guardian
Олена Зеленська розповіла про сім'ю журналістам The Guardian / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська відверто розповіла британським журналістам The Guardian про перший день війни в Україні та як намагалася посміхатися, щоб не викликати паніку у дітей.

Це було сюрреалістичне відчуття… ніби я грала в комп'ютерну гру і мала пройти певні рівні, щоб знову опинитися вдома. Але я також тримала себе в руках, у мене весь день була дивна усмішка на обличчі, бо намагався не показувати дітям паніку. Ми просто дотримувалися наказів служби безпеки, йшли туди, куди нам сказали, — пояснила перша леді України.

Олена Зеленська для The Guardian
Олена Зеленська для The Guardian / Фото: The Guardian

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Олена розповіла, що увечері 24 лютого їй вдалося побачити чоловіка. Вони обнялися, але тоді був не час для сліз та сантиментів. Їй важко далося усвідомлення, що вона може більше ніколи не побачити його.

Журналісти зазначили, що інтерв'ю із Зеленською проходило у суворій таємності, з обшуками та з обов'язковою присутністю охорони. Така реальність бути ціллю номер два для Путіна та його посіпак.

Олена Зеленська для The Guardian
Олена Зеленська для The Guardian / Фото: The Guardian

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Світові ЗМІ всіляко намагалися дізнатися, де саме була сім'я президента і які блага цивілізації їм були доступні. Звичайно, вся ця інформація тримається в найсуворішому секреті, тому що тиснути на Володимира можна за допомогою його близьких та сім'ї.

Я бачу, ви намагаєтесь отримати від мене якісь підказки. Так, у нас був телевізор. Я не була ні під землею, ні під водою, — з усмішкою відповіла Зеленська журналістові.

Олена Зеленська для The Guardian
Олена Зеленська для The Guardian / Фото: The Guardian

У бесіді Олена також зазначила, як війна далася взнаки на її дітях.

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Мій син сказав мені: "Мамо, ти знаєш, я просто хочу побачити своїх друзів. Я давно їх не бачив. Три місяці я граю лише з собаками та охоронцями".

Її донька продовжує навчання та сподівається вступити до університету у вересні, але вона, як і мільйони українців, пропустила школу через війну.

Перша леді ухиляється від питань журналістів, де вона живе зараз, зазначивши, що має можливість хоча б бачитися з чоловіком. Бути разом вони все ще не можуть з метою безпеки.

Олена Зеленська для The Guardian
Олена Зеленська для The Guardian / Фото: The Guardian

Вона описала їхню першу зустріч після стількох тижнів у доволі стриманій манері.

Ми обнялися, привіталися і спитали один одного, як справи. Діти були тут, і вони чіплялися за нього. Тепер ми можемо бачити один одного, і вони можуть фізично торкатися свого батька, це трохи спрощує життя.

Читайте також: Олена Зеленська пояснила, як Іспанія врятувала ціле місто в Україні.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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