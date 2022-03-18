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Самодіагностика: 9 ознак, що у вас скоро станеться нервовий зрив

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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18 березня, 17:30
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Якщо ви маєте хоча б одну – проконсультуйтеся в психолога
/ Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Під час воєнного стану негативні емоції у людей накопичуються, а відсутність сну та тривога 24/7 призводять до психічних розладів. Один з них – нервовий зрив. І не лише у дорослих, а й у дітей, які реагують на ситуацію по-дорослому. У телеграм-каналі "Психологічна підтримка" розповіли про перші "дзвіночки", які натякають, що ви на крок ближче до нервового зриву.

/ Фото: Telegram: Психологічна підтримка

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На які ознаки та реакції людини необхідно звертати увагу?

  • Неконтрольовані емоційні реакції

У людини неконтрольовані емоції виникають неочікувано та спрямовуються на першого, хто потрапить під руку. З огляду на привід, емоції людини э необґрунтовані. Зупинити їх неможливо. Серед неконтрольованих емоцій: агресія, плач, дратівливість; різкі безпричинні перепади настрою — від сміху до люті й навпаки.

  • Панічні реакції

Раптові надсильні напади тривожності – це наступна ознака. Страх стає настільки сильним, що виникають раптові труднощі з диханням, підвищується серцебиття, тиск, здається, що земля тікає з-під ніг.

  • Апатія

Якщо вам знайомі пригніченість, байдужість, відчуття безсилля чи безнадії під час війни, то середовище в якому ви перебуваєте, негативно вплинуло на ваш психологічний стан. І, звісно, немає бажання щось робити.

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Коли є апатія, людині складно допомогти нужденним, адже сил у такому стані вистачає лише на відпочинок. На будь-які інші дії (навіть найпростіші) потрібно докласти надзвичайних зусиль.

  • Безсоння чи надмірна сонливість

В обох випадках людина не може відпочити та набратися сил на 100%. Це призводить до виснаження організму.

  • Нав’язливі думки

У голові весь час крутяться ті самі думки. Їх неможливо позбутися або переключитися на щось інше. Хтось думає, що слід 24/7 читати новини та "тримати руку на пульсі". Тоді людина постійно "скролить" новинні канали , тож на решту об’єктивно важливих справ не залишається часу та сил.

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  • Неможливість зосередитися

Ще один "дзвіночок" нервового зриву – "туман у голові" та неможливість зосередитися на легких завданнях.

  • Зловживання алкоголем або іншими психоактивними речовинами – це ще один симптом.

Хоча б одна з перелічених ознак вам притаманна? Зверніться до лікаря. Щоб отримати безкоштовну конфіденційну онлайн-консультацію психолога або психотерапевта, коротко опишіть свій запит і залишите заявку на платформі Розкажи мені. Вчасне звернення до фахівців допомагає зберегти життя і психологічне здоров'я.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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