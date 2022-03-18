Самодиагностика: 9 признаков, что у вас скоро произойдет нервный срыв

Если у вас есть хотя бы один – проконсультируйтесь у психолога

/ Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Во время военного положения негативные эмоции у людей накапливаются, а отсутствие сна и тревога 24/7 приводят к психическим расстройствам. Одно из них – нервный срыв. И не только у взрослых, но и у детей, которые реагируют на ситуацию по-взрослому. В телеграм-канале "Психологическая поддержка" рассказали о первых звоночках, которые предупреждают, что вы на шаг ближе к нервному срыву.

/ Фото: Telegram: Психологічна підтримка

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На какие признаки и реакции человека нужно обращать внимание?

Неконтролируемые эмоциональные реакции

Неконтролируемые эмоции возникают неожиданно и направляются на первого попавшегося под руку. Учитывая повод, эмоции человека будут необоснованны. Остановить их невозможно. Среди неконтролируемых эмоций: агрессия, плач, раздражительность; резкие беспричинные перепады настроения – от смеха до ярости и наоборот.

Панические реакции

Внезапные сильные приступы тревожности – это следующий признак. Страх становится настолько сильным, что возникают внезапные трудности с дыханием, повышается сердцебиение, давление, кажется, что земля ускользает из-под ног.

Апатия

Если вам знакомы подавленность, безразличие, чувство бессилия или безнадежности во время войны, то среда в которой вы находитесь негативно повлияла на ваше психологическое состояние. И, конечно, нет желания что-то делать.

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Когда присутствует апатия, человеку сложно помочь нуждающимся, ведь сил в таком состоянии хватает только на отдых. Для любых других действий (даже самых простых) нужно приложить чрезвычайные усилия.

Бессонница или чрезмерная сонливость

В обоих случаях человек не может отдохнуть и набраться сил на 100%. Это приводит к истощению организма.

Навязчивые мысли

В голове все время крутятся одни и те же мысли. От них невозможно избавиться или переключиться на что-либо другое. Часто заблуждение, что 24/7 нужно читать новости и "держать руку на пульсе". Тогда человек постоянно "скроллит" новостные каналы во время войны, и на остальные объективно важные дела не остается времени и сил.

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Невозможность сосредоточиться

Еще один звоночек нервного срыва – "туман в голове" и невозможность сосредоточиться на легких задачах.

Злоупотребление алкоголем или другими психоактивными веществами – это еще один симптом.

Хотя бы один из перечисленных признаков налицо? Обратитесь к врачу. Чтобы получить бесплатную конфиденциальную онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, кратко опишите свой запрос и оставьте заявку на платформе Расскажи мне. Своевременное обращение к специалистам помогает сохранить жизнь и психологическое здоровье.

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