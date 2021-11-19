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Куди поїхати у 2022 році: Топ-10 країн, міст та регіонів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
19 листопада, 19:14
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Настав час будувати плани для подорожей на наступний рік
Найкращі країни для відпочинку у 2022-му році
Найкращі країни для відпочинку у 2022-му році / Фото: unsplash.com

Австралійське видавництво Lonely Planet, що спеціалізується на випуску путівників, опублікувало список кращих напрямків для подорожей на 2022 рік. Саме у цих куточках світу можна створити найкрасивіші фото на свій смартфон для Instagram.

До списку увійшли країни, регіони та міста, куди журналісти рекомендують вирушити наступного року.

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Цього разу рейтинг особливо цікавий тим, що у 2020-му році його не випускали через пандемію та пов'язані з нею обмеження.

Після вимушеної перерви настав час зняти з полиці плани поїздок, що давно відкладаються, і втілити їх у життя, — розповів віце-президент Lonely Planet Том Холл.

У топ-10 країн, які варто відвідати у 2022 році увійшли:

  1. Острови Кука
  2. Норвегія
  3. Маврикій
  4. Беліз
  5. Словенія
  6. Ангілья
  7. Оман
  8. Непал
  9. Малаві
  10. Єгипет

Найкращі міста:

Окленд (Нова Зеландія)

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Тайбей (Тайвань)

Фрайбург (Німеччина)

Атланта (США)

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Лагос (Нігерія)

Нікосія (Кіпр)

Дублін (Ірландія)

Меріда (Мексика)

Флоренція (Італія)

Кенджу (Південна Корея)

Найкращі регіони:

  • Вестфірдір (Ісландія)
  • Західна Вірджинія (США)
  • Автономний округ Сішуанбаньна (Китай)
  • Кент (Велика Британія)
  • Пуерто-Ріко
  • Сікоку (Японія)
  • Пустеля Атакама (Чилі)
  • Сінік Рим Ріджінал (Австралія)
  • Острів Ванкувер (Канада)
  • Бургундія (Франція)

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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