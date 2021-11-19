Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей

Black Friday 2021

Стиль Кэрри

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Куда поехать в 2022 году: Топ-10 стран, городов и регионов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
19 ноября, 19:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пора строить планы для путешествий на следующий год
Лучшие страны для отдыха в 2022-м году
Лучшие страны для отдыха в 2022-м году / Фото: unsplash.com

Австралийское издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, опубликовало список лучших направлений для путешествий на 2022 год. Именно в этих уголках мира можно создать самые красивые фото на свой смартфон для Instagram.

В список вошли страны, регионы и города, куда журналисты рекомендуют отправиться в следующем году.

Реклама

В этот раз рейтинг особенно интересен тем, что в 2020-м году его не выпускали из-за пандемии и связанными с ней ограничениями.

После вынужденного перерыва настало время снять с полки давно откладываемые планы поездок и воплотить их в жизнь, — рассказал вице-президент Lonely Planet Том Холл.

В топ-10 стран, которые стоит посетить в 2022 году вошли:

  1. Острова Кука
  2. Норвегия
  3. Маврикий
  4. Белиз
  5. Словения
  6. Ангилья
  7. Оман
  8. Непал
  9. Малави
  10. Египет

Реклама

Лучшие города:

Окленд (Новая Зеландия)

Тайбэй (Тайвань)

Фрайбург (Германия)

Реклама

Атланта (США)

Лагос (Нигерия)

Никосия (Кипр)

Дублин (Ирландия)

Мерида (Мексика)

Флоренция (Италия)

Кенджу (Южная Корея)

Лучшие регионы:

  • Вестфирдир (Исландия)
  • Западная Вирджиния (США)
  • Автономный округ Сишуанбаньна (Китай)
  • Кент (Великобритания)
  • Пуэрто-Рико
  • Сикоку (Япония)
  • Пустыня Атакама (Чили)
  • Синик Рим Риджинал (Австралия)
  • Остров Ванкувер (Канада)
  • Бургундия (Франция)

Ранее мы рассказывали, как устроили фотоохоту со смартфоном Xiaomi 11Т

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
15 - 21 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять