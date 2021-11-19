Куда поехать в 2022 году: Топ-10 стран, городов и регионов

Пора строить планы для путешествий на следующий год

Лучшие страны для отдыха в 2022-м году / Фото: unsplash.com

Австралийское издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, опубликовало список лучших направлений для путешествий на 2022 год. Именно в этих уголках мира можно создать самые красивые фото на свой смартфон для Instagram.

В список вошли страны, регионы и города, куда журналисты рекомендуют отправиться в следующем году.

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В этот раз рейтинг особенно интересен тем, что в 2020-м году его не выпускали из-за пандемии и связанными с ней ограничениями.

После вынужденного перерыва настало время снять с полки давно откладываемые планы поездок и воплотить их в жизнь, — рассказал вице-президент Lonely Planet Том Холл.

В топ-10 стран, которые стоит посетить в 2022 году вошли:

Острова Кука Норвегия Маврикий Белиз Словения Ангилья Оман Непал Малави Египет

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Лучшие города:

Окленд (Новая Зеландия)

Тайбэй (Тайвань)

Фрайбург (Германия)

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Атланта (США)

Лагос (Нигерия)

Никосия (Кипр)

Дублин (Ирландия)

Мерида (Мексика)

Флоренция (Италия)

Кенджу (Южная Корея)

Лучшие регионы:

Вестфирдир (Исландия)

Западная Вирджиния (США)

Автономный округ Сишуанбаньна (Китай)

Кент (Великобритания)

Пуэрто-Рико

Сикоку (Япония)

Пустыня Атакама (Чили)

Синик Рим Риджинал (Австралия)

Остров Ванкувер (Канада)

Бургундия (Франция)

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