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Реальні Тімон та Пумба. У заповіднику знайшлись персонажі легендарного мультфільму (фото)

Сьогодні, 15:40

Тварини стали найкращими друзями. Вони обожнюють гратися і валятися у багнюці. Ймовірно, тварин об'єднує важка доля

Фото: Сьогодні

Восьмирічний бородавочник Міс Піггі та шестирічний мангуст Монго прославилися як Тімон і Пумба з культового мультсеріалу Disney. Звірі живуть в африканському заповіднику Каракал у Ботсвані.

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Тварини стали найкращими друзями. Вони обожнюють гратися й валятися у багнюці, а Монго – ще й кататися на спині бородавочника. І хоч Монго – мангуст, а не сурікат, як Тімон, однак спільного у реальної парочки та їх двійників з мультсеріалу Disney набагато більше.

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Фото: Daily Mail

Ймовірно, тварин об'єднує важка доля. Піггі привезли до заповіднику ще дитинчам – після того, як її збила машина, а Монго потрапив у Каракал, коли його матір збив автомобіль. Після порятунку тварини вже не можуть повернутися назад у дику природу.

Фото: Daily Mail

"Якщо ви підійдете до них, то, швидше за все, побачите, що вони граються", – розповідає один зі співробітників зоопарку.

Нагадаємо, раніше співачка Бейонсе випустила новий кліп на пісню Spirit, що стала саундтреком до фільму "Король Лев". Композиція включена в альбом The Lion King: The Gift.

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