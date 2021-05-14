Реальные Тимон и Пумба. В заповеднике нашлись персонажи легендарного мультфильма (фото)

Животные стали лучшими друзьями. Они обожают играть и валяться в грязи. Вероятно, животных объединяет тяжелая судьба

Фото: Сегодня

Восьмилетний бородавочник Мисс Пигги и шестилетний мангуст Монго прославились как Тимон и Пумба из культового мультсериала Disney. Звери живут в африканском заповеднике Каракал в Ботсване.

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Животные стали лучшими друзьями. Они обожают играть и валяться в грязи, а Монго – еще и кататься на спине бородавочника. И хоть Монго – мангуст, а не сурикат, как Тимон, однако общего у реальной пары и их двойников из мультсериала Disney намного больше.

Фото: Daily Mail

Вероятно, животных объединяет тяжелая судьба. Пигги привезли в заповедник еще детенышем – после того, как ее сбила машина, а Монго попал в Каракал, когда его мать сбил автомобиль. После спасения животные уже не могут вернуться в дикую природу.

Фото: Daily Mail

"Если вы подойдете к ним, то, скорее всего, увидите, что они играют", – рассказывает один из сотрудников заповедника.

Напомним, ранее мериканская певица Бейонсе выпустила новый клип на песню Spirit, ставшую саундтреком к фильму "Король Лев". Композиция будет включена в альбом The Lion King: The Gift.

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