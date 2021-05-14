Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Реальные Тимон и Пумба. В заповеднике нашлись персонажи легендарного мультфильма (фото)

Сегодня, 15:40

Животные стали лучшими друзьями. Они обожают играть и валяться в грязи. Вероятно, животных объединяет тяжелая судьба

Фото: Сегодня

Восьмилетний бородавочник Мисс Пигги и шестилетний мангуст Монго прославились как Тимон и Пумба из культового мультсериала Disney. Звери живут в африканском заповеднике Каракал в Ботсване.

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Животные стали лучшими друзьями. Они обожают играть и валяться в грязи, а Монго – еще и кататься на спине бородавочника. И хоть Монго – мангуст, а не сурикат, как Тимон, однако общего у реальной пары и их двойников из мультсериала Disney намного больше.

Читайте также:
Героев "Короля Льва" нашли в реальной жизни: невероятные фото

Фото: Daily Mail

Вероятно, животных объединяет тяжелая судьба. Пигги привезли в заповедник еще детенышем – после того, как ее сбила машина, а Монго попал в Каракал, когда его мать сбил автомобиль. После спасения животные уже не могут вернуться в дикую природу.

Фото: Daily Mail

"Если вы подойдете к ним, то, скорее всего, увидите, что они играют", – рассказывает один из сотрудников заповедника.

Напомним, ранее мериканская певица Бейонсе выпустила новый клип на песню Spirit, ставшую саундтреком к фильму "Король Лев". Композиция будет включена в альбом The Lion King: The Gift.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Киевском зоопарке родился малыш-бизон (фото) В зоопарке Киева беби-бум у лесных котов и открытие сезона (фото) В зоопарке Мариуполя родился детеныш верблюда: как выглядит малышка (видео) Чем питаются мишки столичного зоопарка (видео)
фото мультфильм зоопарк Король лев
Реклама

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина

Популярные статьи

Сегодня, 14:03Вкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

Сегодня, 10:26Звездно

Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой, и она само очарование

Сегодня, 09:43Звездно

Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка (видео)

Сегодня, 08:48Психо

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Вчера, 04:50Психо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

12 маяЗвездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

12 маяЗвездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

12 маяЗвездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

12 маяЗвездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

12 маяЗвездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

12 маяЗвездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

12 маяМодно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

12 маяПартнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

12 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

Новости партнеров

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь
Красавица Кидман заворожила соблазнительным нарядом
Красавица Кидман заворожила соблазнительным нарядом
Главный тренд среди купальников на лето 2021. Фото
Главный тренд среди купальников на лето 2021. Фото
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
Анастасия Приходько встала на защиту Меладзе после скандала
Анастасия Приходько встала на защиту Меладзе после скандала

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять