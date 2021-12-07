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Как скучно мы живем: названа самая популярная гифка 2021 года

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
7 декабря, 15:12
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Ее посмотрели больше 636 миллионов раз. Вспомните только, сколько вам ее присылали
Самой популярной гифкой 2021 стала анимация из ситкома "Офис"
Самой популярной гифкой 2021 стала анимация из ситкома "Офис" / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярный сервис Giphy назвал самую популярную гифку 2021 года. Это – "Скучающий Стэнли" из американского ситкома "Офис". Платформа поделилась информацией, что данную гифку посмотрели свыше 636 миллионов раз. Также смотрите 7 мемов о вечеринках, чтобы развеять скуку.

Работники сайте отметили, что во время составления рейтинга первым делом ориентировались на метрики (просмотров/активности), но пытались выбирать из "зеленого" контента то, что получило популярность из-за культурных и эмоциональных всплесков аудитории.

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"Скучающий Стэнли" из "Офис" совсем не обязательно нам знаком по сериалу, но настроение персонажа считывается превосходно, что и связано с популярностью гифки. Большинство "офисных планктонов" проводят дни, перепрыгивая с одной Zoom-встречи на другую, по-настоящему живя от пятницы до пятницы, поэтому скука и монотонность – их постоянные друзья.

Если кто-то хочет выразить скуку, выбирайте именно ее.

– комментирует сайт гифку.

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Похоже, в уходящем году нам было не сильно весело.

Самой популярной гифкой 2021 стала анимация из ситкома "Офис"
Самой популярной гифкой 2021 стала анимация из ситкома "Офис" / Фото: открытые источники

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Елена Мело Тсина
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