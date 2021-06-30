Як врятуватися від комах: перевірені лайфхаки

Докучливі комахи не терплять запаху евкаліпта, диму і гвоздики. Але це далеко не всі способи, як позбутися мошок у квартирі і на вулиці.

Як позбутися мошок / Фото: Сьогодні

Літо несе нам не тільки радість провести час на природі і з'їсти соковиті фрукти. Воно також підкидає набридливих комах, готових зіпсувати нам настрій. Варто хоч трохи полежати ягодам або фруктам на столі, як на них тієї ж миті з'являються крилаті утриманці. Як врятуватися від комах, які так і норовлять кусатися, накидатися на їжу і просто літати, де заманеться? Вихід є, і навіть не один.

Life Сьогодні поділиться з вами простими секретами, як полегшити собі життя і позбутися комах вдома і на природі.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Як відлякати мошок народними засобами: лайфхаки

Лайфхак 1. Котяча м'ята

Котяча м'ята / Фото: wikipedia.org

Або по-іншому – котовник. Ця рослина, розкладена в будинку, запобігає появі комах, тому що вони не люблять її специфічний запах.

Лайфхак 2. Гвоздика

Гвоздика / Фото: Pixabay

Якщо мошкара кусає вас на вулиці, врятує гвоздика. Візьміть 2-3 бутона цієї спеції, прокип'ятіть у склянці води 10 хвилин. Потім змішайте кілька крапель відвару з улюбленими духами і протріть відкриті ділянки тіла перед прогулянкою.

Лайфхак 3. Аромаолія

Як захиститися від комарів / Фото: Pinterest

Мошки, комарі та інші кровососи не люблять запах евкаліпта, тож використовуйте його в аромалампу, капніть у багаття або нанесіть на шкіру.

Лайфхак 4. Дим

Як відлякати комах / Фото: Pixabay

Відлякати мошок та інших настирливих комах можна димом тютюну, камфори, ялівцю, ялинових шишок. Це дуже зручно на природі, якщо розвести багаття.

Лайфхак 5. Сітка

Фруктовниця / Фото: Pinterest

У квартирі від настирливих комах врятує сітка на вікна та двері. Але вона має бути з дрібними клітинками. А щоб уберегти продукти на столі, обзаведіться фруктовницями із захисними ковпаками від мошок і мух.

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Раніше ми розповідали, як захиститися від укусу кліща: прості лайфхаки.