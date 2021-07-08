Що подарувати бухгалтеру: оригінальні ідеї з фото

Найцікавіші, найшикарніші та найприкольніші подарунки на День бухгалтера України 16 липня рідним, колегам, друзям – і це не тільки гроші.

Що подарувати бухгалтеру / Фото: Pexels

Щороку 16 липня в Україні відзначається День бухгалтера. Як привітати з професійним святом всіх фінансистів, економістів, рахівників і який подарунок бухгалтеру на День бухгалтера можна підготувати? Читайте й обирайте найцікавіші варіанти презентів у нашій статті.

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Міжнародний день бухгалтеравідзначається викладачами, студентами, випускниками профільних навчальних закладів, а також аудиторами, колишніми і чинними співробітниками приватних і державних організацій. Ця професія з'явилася ще 6 тисяч років тому, і сьогодні неможливо уявити роботу успішного підприємства без хорошого бухгалтера.

Популярний подарунок до Дня бухгалтера

Що подарувати бухгалтеру / Фото: Pixabay

Який обрати недорогий і символічний подарунок на День бухгалтера? Давайте звернемося до фен-шуй. Раз бухгалтер – людина, яка зберігає і примножує на підприємстві фінанси, значить, і сувенір їй можна піднести відповідний. Згідно зі східною наукою, це може бути фігурка жаби, чашка із зображенням дракона, амулет грошової удачі або свиня-скарбничка.

Креативний подарунок власноруч

Що подарувати бухгалтеру / Фото: Pixabay

Проявіть творчу думку і зробіть подарунок до Дня бухгалтера своїми руками з підручних засобів. Можна обійтися і вітальною листівкою, а можна піти далі і, наприклад, застосувати як вихідний матеріал символічні старі рахівниці, виклавши з них гарне панно на стіну, або стародавню лічильну машинку, посадивши в неї кімнатну квітку.

Оригінальний подарунок на День бухгалтера

Що подарувати бухгалтеру / Фото: Pixabay

Який можна придумати дорогий і ефектний подарунок бухгалтеру на його професійне свято? Чудова ідея для приємного сюрпризу – це розкласти по ноутбуку купюри і акуратно прикрити їх кришкою... Уявляєте реакцію вашого улюбленого бухгалтера, коли він сяде за свій звіт?

Шикарний подарунок головному бухгалтеру

Що подарувати бухгалтеру / Фото: Pixabay

Що піднести в подарунок на день народження і на професійне свято головному бухгалтеру? Чим здивувати і як порадувати найважливішого фінансиста на підприємстві? Букет квітів зів'яне, і його викинуть. Коробку цукерок з'їдять і забудуть. Якщо ж виготовити шикарний торт з купюр – такий оригінальний подарунок бухгалтеру навряд чи колись забудеться. Його і розбирати буде шкода. А ось будуть купюри сувенірними або ж справжніми – вирішувати вам.

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