Житель Південної Кореї знайшов в старому холодильнику 100 тисяч доларів

Житель Южної Кореї знайшов у старому холодильнику 100 тисяч доларів / Фото: скриншот

Житель Південної Кореї чесно повідомив про свою дивовижну знахідку поліції і тепер вони намагаються дізнатись колишнього власника дуже дорогого морозильника.

Раніше, збираючи сміття, активісти наштовхнулися на дивовижні знахідки.

Зазначається, що якщо поліція не знайде протягом півроку того, хто сховав ці гроші в холодильник, то його новий власник, який їх знайшов, – забере гроші собі.

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Але поділитися грошима чоловікові все ж доведеться – за законом, 22 відсотки від вартості потрібно буде віддати податковій.

Дивовижних історій про різні знахідки – безліч. Наприклад, мешканка Таїланду на ім'я Кодчакорн Тантівіваткул купила на ринку морських равликів і несподівано знайшла в них помаранчеву перлину, яка коштує десятки тисяч фунтів стерлінгів. Жінка планує продати дорогоцінний камінь, щоб оплатити медичні рахунки своєї сім'ї.

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