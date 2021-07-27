Сніданок з кабачків: ТОП-3 апетитних рецептів

Почніть день з вітамінів і приготуйте на сніданок легкі й апетитні страви з кабачків.

Кабачки на сніданок

Кабачки на сніданок – чому б і ні? Коли, як не влітку, встигнути приготувати стільки смачних страв із вітамінів, що доступні на ринку і ростуть на грядці буквально під ногами.

Читайте також: Заготовки з кабачків на зиму: три прості рецепти

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Оладки з кабачків

Кабачки на сніданок / Фото: Unsplash

Щоб кабачкові оладки вийшли смачними, вибирайте молоденькі кабачки з тонкою шкіркою.

Час приготування:

30 хвилин

Інгредієнти:

2 кабачка

3 яйця

100 г твердого сиру

зелень (кріп, петрушка)

3 ст. л. борошна

1 ст. л. рослинної олії

мелений чорний перець за смаком

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Кабачки помити і натерти на крупній тертці. Посолити, перемішати і залишити на 10 хвилин. Гарненько віджати сік. Додати до кабачків яйця, часник, борошно, дрібно натертий сир і перемішати. Розігріти сковороду з рослинною олією. Викладаючи тісто ложкою, посмажити кабачкові оладки на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки. Подавати оладки гарячими або остиглими зі сметаною або натуральним йогуртом.

омлет з кабачками

Кабачки на сніданок / Фото: Unsplash

Кабачки гарно поєднуються з яйцями, при цьому можна робити яєчню з цілими часточками овочів, а можна забити ледачий варіант омлету.

Час приготування:

Реклама

30 хвилин

Інгредієнти:

2 яйця

2 ст. л. сметани

50 г пармезану

2 ст. л вершкового масла

1 кабачок,

0,5 цибулини

зелень (кріп, петрушка, базилік)

чорний мелений перець за смаком

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Кабачок натерти на крупній тертці. Цибулю дрібно порізати. Обсмажити цибулю в розігрітому вершковому маслі 5 хвилин. Додати половину тертого кабачка і обсмажити, помішуючи, 5 хвилин. У мисці змішати яйця зі сметаною, рештою кабачків, зеленню, посолити, поперчити і збити віночком. У сковороду додати омлетну масу і готувати 2-3 хвилини. Посипати тертим пармезаном. Накрити сковороду кришкою і готувати омлет на слабкому вогні, поки він не загусне. Готовий омлет викласти на тарілку і посипати подрібненою зеленню.

Кабачкові мафіни

Кабачки на сніданок / Фото: Pixabay

А ви куштували десерт із кабачків? Якщо ні, приготуйте на сніданок ніжні кабачкові маффіни з мигдальними пелюстками.

Час приготування:

40 хвилин

Інгредієнти:

1 цукіні

1 склянка борошна

1 яйце

130 мл молока

50 г вершкового масла

30 г мигдалю

10 г розпушувача

1 ст. л. цукру

щіпка солі

Спосіб приготування:

Кабачок натерти на крупній тертці. Мигдальний горіх підсушити і подрібнити. Змішати тертий кабачок, горіхи, просіяне борошно, розпушувач і сіль. З'єднати яйце, молоко, розтоплене вершкове масло, цукор і збити міксером. З'єднати молочну і кабачкову масу і перемішати. Помістити тісто в змащені вершковим маслом формочки для випікання і відправити в розігріту до 180 С духовку на 25-30 хвилин.

Смачного!

Дивіться відео, як зробити салат з ідеальних малосольних огірочків:

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок.