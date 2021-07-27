Сніданок з кабачків: ТОП-3 апетитних рецептів

Кабачки на сніданок
Кабачки на сніданок – чому б і ні? Коли, як не влітку, встигнути приготувати стільки смачних страв із вітамінів, що доступні на ринку і ростуть на грядці буквально під ногами.
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Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Оладки з кабачків
Кабачки на сніданок / Фото: Unsplash
Щоб кабачкові оладки вийшли смачними, вибирайте молоденькі кабачки з тонкою шкіркою.
Час приготування:
- 30 хвилин
Інгредієнти:
- 2 кабачка
- 3 яйця
- 100 г твердого сиру
- зелень (кріп, петрушка)
- 3 ст. л. борошна
- 1 ст. л. рослинної олії
- мелений чорний перець за смаком
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Кабачки помити і натерти на крупній тертці.
- Посолити, перемішати і залишити на 10 хвилин.
- Гарненько віджати сік.
- Додати до кабачків яйця, часник, борошно, дрібно натертий сир і перемішати.
- Розігріти сковороду з рослинною олією.
- Викладаючи тісто ложкою, посмажити кабачкові оладки на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки.
- Подавати оладки гарячими або остиглими зі сметаною або натуральним йогуртом.
омлет з кабачками
Кабачки на сніданок / Фото: Unsplash
Кабачки гарно поєднуються з яйцями, при цьому можна робити яєчню з цілими часточками овочів, а можна забити ледачий варіант омлету.
Час приготування:
- 30 хвилин
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 2 ст. л. сметани
- 50 г пармезану
- 2 ст. л вершкового масла
- 1 кабачок,
- 0,5 цибулини
- зелень (кріп, петрушка, базилік)
- чорний мелений перець за смаком
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Кабачок натерти на крупній тертці.
- Цибулю дрібно порізати.
- Обсмажити цибулю в розігрітому вершковому маслі 5 хвилин.
- Додати половину тертого кабачка і обсмажити, помішуючи, 5 хвилин.
- У мисці змішати яйця зі сметаною, рештою кабачків, зеленню, посолити, поперчити і збити віночком.
- У сковороду додати омлетну масу і готувати 2-3 хвилини.
- Посипати тертим пармезаном.
- Накрити сковороду кришкою і готувати омлет на слабкому вогні, поки він не загусне.
- Готовий омлет викласти на тарілку і посипати подрібненою зеленню.
Кабачкові мафіни
Кабачки на сніданок / Фото: Pixabay
А ви куштували десерт із кабачків? Якщо ні, приготуйте на сніданок ніжні кабачкові маффіни з мигдальними пелюстками.
Час приготування:
- 40 хвилин
Інгредієнти:
- 1 цукіні
- 1 склянка борошна
- 1 яйце
- 130 мл молока
- 50 г вершкового масла
- 30 г мигдалю
- 10 г розпушувача
- 1 ст. л. цукру
- щіпка солі
Спосіб приготування:
- Кабачок натерти на крупній тертці.
- Мигдальний горіх підсушити і подрібнити.
- Змішати тертий кабачок, горіхи, просіяне борошно, розпушувач і сіль.
- З'єднати яйце, молоко, розтоплене вершкове масло, цукор і збити міксером.
- З'єднати молочну і кабачкову масу і перемішати.
- Помістити тісто в змащені вершковим маслом формочки для випікання і відправити в розігріту до 180 С духовку на 25-30 хвилин.
Смачного!
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