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Завтрак из кабачков: ТОП-3 аппетитных рецептов

27 июля, 07:30

Ольга Козачок

Начните день с витаминов и приготовьте на завтрак легкие и аппетитные блюда из кабачков.

Кабачки на завтрак

Кабачки на завтрак – почему бы и нет? Когда, как не летом, успеть приготовить столько вкусных блюд из витаминов, которые доступны на рынке и растут на грядке буквально под ногами.

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Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Оладьи из кабачков

Кабачки на завтрак / Фото: Unsplash

Чтобы кабачковые оладьи получились вкусными, выбирайте молоденькие кабачки с тонкой кожицей.

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке.
  2. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут.
  3. Хорошенько отжать сок.
  4. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку, мелко натертый сыр и перемешать.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  6. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
  7. Подавать оладьи горячими или остывшими со сметаной или натуральным йогуртом.

Омлет с кабачками

Кабачки на завтрак / Фото: Unsplash

Кабачки отлично сочетаются с яйцами, при этом можно делать яичницу с целыми дольками овощей, а можно заколотить ленивый вариант омлета.

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Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Кабачок натереть на крупной терке.
  2. Лук мелко порезать.
  3. Обжарить лук в разогретом сливочном масле 5 минут.
  4. Добавить половину тертого кабачка и обжарить, помешивая, 5 минут.
  5. В миске смешать яйца со сметаной, оставшимися кабачками, зеленью, посолить, поперчить и взбить венчиком.
  6. В сковороду добавить омлетную массу и готовить 2-3 минуты.
  7. Посыпать тертым пармезаном.
  8. Накрыть сковороду крышкой и готовить омлет на слабом огне, пока он не загустеет.
  9. Готовый омлет выложить на тарелку и посыпать измельченной зеленью.

Кабачковые маффины

Кабачки на завтрак / Фото: Pixabay

А вы пробовали десерт из кабачков? Если нет, приготовьте на завтрак нежные кабачковые маффины с миндальными лепестками.

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Кабачок натереть на крупной терке.
  2. Миндальный орех подсушить и измельчить.
  3. Смешать тертый кабачок, орехи, просеянную муку, разрыхлитель и соль.
  4. Соединить яйцо, молоко, растопленное сливочное масло, сахар и взбить миксером.
  5. Соединить молочную и кабачковую массу и перемешать.
  6. Поместить тесто в смазанные сливочным маслом формочки для выпекания и отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут.

Приятного аппетита!

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Напомним, ранее мы писали, как сделать салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок.

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