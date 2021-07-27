Завтрак из кабачков: ТОП-3 аппетитных рецептов

Кабачки на завтрак
Кабачки на завтрак – почему бы и нет? Когда, как не летом, успеть приготовить столько вкусных блюд из витаминов, которые доступны на рынке и растут на грядке буквально под ногами.
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Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Оладьи из кабачков
Кабачки на завтрак / Фото: Unsplash
Чтобы кабачковые оладьи получились вкусными, выбирайте молоденькие кабачки с тонкой кожицей.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- зелень (укроп, петрушка)
- 3 ст. л. муки
- 1 ст. л. растительного масла
- молотый черный перец по вкусу
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке.
- Посолить, перемешать и оставить на 10 минут.
- Хорошенько отжать сок.
- Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку, мелко натертый сыр и перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
- Подавать оладьи горячими или остывшими со сметаной или натуральным йогуртом.
Омлет с кабачками
Кабачки на завтрак / Фото: Unsplash
Кабачки отлично сочетаются с яйцами, при этом можно делать яичницу с целыми дольками овощей, а можно заколотить ленивый вариант омлета.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст. л. сметаны
- 50 г пармезана
- 2 ст. л сливочного масла
- 1 кабачок,
- 0,5 луковицы
- зелень (укроп, петрушка, базилик)
- черный молотый перец по вкусу
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачок натереть на крупной терке.
- Лук мелко порезать.
- Обжарить лук в разогретом сливочном масле 5 минут.
- Добавить половину тертого кабачка и обжарить, помешивая, 5 минут.
- В миске смешать яйца со сметаной, оставшимися кабачками, зеленью, посолить, поперчить и взбить венчиком.
- В сковороду добавить омлетную массу и готовить 2-3 минуты.
- Посыпать тертым пармезаном.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить омлет на слабом огне, пока он не загустеет.
- Готовый омлет выложить на тарелку и посыпать измельченной зеленью.
Кабачковые маффины
Кабачки на завтрак / Фото: Pixabay
А вы пробовали десерт из кабачков? Если нет, приготовьте на завтрак нежные кабачковые маффины с миндальными лепестками.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 цуккини
- 1 стакан муки
- 1 яйцо
- 130 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 30 г миндаля
- 10 г разрыхлителя
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Кабачок натереть на крупной терке.
- Миндальный орех подсушить и измельчить.
- Смешать тертый кабачок, орехи, просеянную муку, разрыхлитель и соль.
- Соединить яйцо, молоко, растопленное сливочное масло, сахар и взбить миксером.
- Соединить молочную и кабачковую массу и перемешать.
- Поместить тесто в смазанные сливочным маслом формочки для выпекания и отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут.
Приятного аппетита!
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