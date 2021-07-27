Завтрак из кабачков: ТОП-3 аппетитных рецептов

Начните день с витаминов и приготовьте на завтрак легкие и аппетитные блюда из кабачков.

Кабачки на завтрак

Кабачки на завтрак – почему бы и нет? Когда, как не летом, успеть приготовить столько вкусных блюд из витаминов, которые доступны на рынке и растут на грядке буквально под ногами.

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Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Оладьи из кабачков

Кабачки на завтрак / Фото: Unsplash

Чтобы кабачковые оладьи получились вкусными, выбирайте молоденькие кабачки с тонкой кожицей.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 кабачка

3 яйца

100 г твердого сыра

зелень (укроп, петрушка)

3 ст. л. муки

1 ст. л. растительного масла

молотый черный перец по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Хорошенько отжать сок. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку, мелко натертый сыр и перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. Подавать оладьи горячими или остывшими со сметаной или натуральным йогуртом.

Омлет с кабачками

Кабачки на завтрак / Фото: Unsplash

Кабачки отлично сочетаются с яйцами, при этом можно делать яичницу с целыми дольками овощей, а можно заколотить ленивый вариант омлета.

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Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 яйца

2 ст. л. сметаны

50 г пармезана

2 ст. л сливочного масла

1 кабачок,

0,5 луковицы

зелень (укроп, петрушка, базилик)

черный молотый перец по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления:

Кабачок натереть на крупной терке. Лук мелко порезать. Обжарить лук в разогретом сливочном масле 5 минут. Добавить половину тертого кабачка и обжарить, помешивая, 5 минут. В миске смешать яйца со сметаной, оставшимися кабачками, зеленью, посолить, поперчить и взбить венчиком. В сковороду добавить омлетную массу и готовить 2-3 минуты. Посыпать тертым пармезаном. Накрыть сковороду крышкой и готовить омлет на слабом огне, пока он не загустеет. Готовый омлет выложить на тарелку и посыпать измельченной зеленью.

Кабачковые маффины

Кабачки на завтрак / Фото: Pixabay

А вы пробовали десерт из кабачков? Если нет, приготовьте на завтрак нежные кабачковые маффины с миндальными лепестками.

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 цуккини

1 стакан муки

1 яйцо

130 мл молока

50 г сливочного масла

30 г миндаля

10 г разрыхлителя

1 ст. л. сахара

щепотка соли

Способ приготовления:

Кабачок натереть на крупной терке. Миндальный орех подсушить и измельчить. Смешать тертый кабачок, орехи, просеянную муку, разрыхлитель и соль. Соединить яйцо, молоко, растопленное сливочное масло, сахар и взбить миксером. Соединить молочную и кабачковую массу и перемешать. Поместить тесто в смазанные сливочным маслом формочки для выпекания и отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут.

Приятного аппетита!

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