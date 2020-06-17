Заготовки з кабачків на зиму: три прості рецепти

Записуйте рецепти апетитних заготовок із кабачків і приготуйте на зиму вітамінні закуски з овочів на будь-який смак

Як заготовити кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

Заготовки з кабачків на зиму відрізняються великою різноманітністю. Літні овочі можна маринувати, солити, квасити, готувати з них салати, закуски, ікру, навіть варити варення і робити цукати.

Ми поділимся рецептами кабачкової ікри з томатною пастою і кабачків на зиму по-корейськи, а також розповімо, як правильно квасити кабачки кружечками.

А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

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Кабачкова ікра на зиму як в магазині

Ікра з кабачків / Фото: Depositphotos

Час приготування:

40 хвилин

Складові:

1 кг кабачків

2 середні цибулини

2 середні моркви

2-3 ст.л. томатної пасти

4-5 ст.л. рослинної олії

2-3 зубчики часнику

Сіль, перець – за смаком

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Спосіб приготування:

Цибулю і моркву почистити, нарізати невеликими шматочками. Кабачки помити, зрізати кінчики і нарізати м'якоть кубиками. Розігріти велику сковороду з олією. Додати цибулю і смажити до прозорості. Потім додати нарізану моркву. Смажити, періодично помішуючи, до м'якості. Коли цибуля та морква будуть готові, додати кабачки і пропущений через прес часник. Посолити і поперчити. Тушкувати під кришкою на невеликому вогні протягом 10 хвилин. Додати томатну пасту, перемішати і готувати ще 10 хвилин. За бажанням кабачкову ікру можна залишити шматочками або збити в пюре за допомогою блендера. Подавати ікру з кабачків холодною разом з чорним хлібом.

Салат "Кабачки по-корейськи" на зиму

Кабачки по-корейськи з морквою / Фото: Depositphotos

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Час приготування:

більше 3-х годин

Складові:

1 молодий кабачок

1 морква

1 огірок

1/2 солодкого перцю

Парасольки кропу – за смаком

Кінза або інша зелень – за смаком

2/3 склянки яблучного оцту

2/3 склянки олії

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

Натріть кабачок і моркву на тертці для корейської моркви. Огірки і перець наріжте тонкою соломкою. Перемішайте овочі, додайте дрібно посічену кінзу і суцвіття кропу без твердих стебел. Розкладіть овочеву суміш в чисті банки. Якщо ви будете зберігати салат на зиму, то банки і кришки потрібно простерилізувати. Для заправки змішайте оцет, масло, соєвий соус і цукор. Якщо оцту додати менше, то маринуватися салат буде довше. Залийте банки заправкою, закрийте кришками, струсіть. Якщо ви плануєте їсти салат відразу, залиште його на 5-6 годин в холодильнику. Для консервування салату прикрийте літрові банки кришками і стерилізуйте 40 хвилин. Закатати, переверніть догори дном на рушник і дайте повністю охолонути. Зберігайте кабачки по-корейськи в прохолодному місці.

Квашені кабачки на зиму

Кабачки на зиму кружечками / Фото: Depositphotos

Час приготування:

більше 3-х годин

Складові:

1,5-1,8 кг кабачків

1 гілка кропу

1 лист хрону

2-3 зубчики часнику

1 л води

50-60 г солі

2-3 лаврових листки

3-4 шт. перцю горошком

Спосіб приготування:

Із вказаної кількості інгредієнтів вийде одна трилітрова банка квашених кабачків. Овочі добре вимийте, видаліть плодоніжки і місця суцвіть. Наріжте кружечками, товщиною 3-4 см, укладіть в простерилізовані банки. Промийте кріп, листя хрону, очистіть часник. Кружечки кабачків перекладіть кропом, хроном, часником. Якщо любите гострі страви, додайте стручок або половинку стручка гострого перцю. Зваріть розсіл з води, солі, лаврового листа і запашного перцю. Кабачки залийте розсолом і простерилізуйте протягом 10 хвилин, накривши кришками. Закрийте і укутайте до повного охолодження. Якщо не хочете закочувати банки, то дайте кабачкам настоятися протягом трьох днів при кімнатній температурі, потім простерилизуйте 10 хвилин і закрутіть чистими кришками.

Дивіться відео, як зробити салат з ідеальних малосольних огірочків:

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок.