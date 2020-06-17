Заготовки з кабачків на зиму: три прості рецепти

Як заготовити кабачки на зиму / Фото: Depositphotos
Заготовки з кабачків на зиму відрізняються великою різноманітністю. Літні овочі можна маринувати, солити, квасити, готувати з них салати, закуски, ікру, навіть варити варення і робити цукати.
Ми поділимся рецептами кабачкової ікри з томатною пастою і кабачків на зиму по-корейськи, а також розповімо, як правильно квасити кабачки кружечками.
А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.
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Кабачкова ікра на зиму як в магазині
Ікра з кабачків / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 40 хвилин
Складові:
- 1 кг кабачків
- 2 середні цибулини
- 2 середні моркви
- 2-3 ст.л. томатної пасти
- 4-5 ст.л. рослинної олії
- 2-3 зубчики часнику
- Сіль, перець – за смаком
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Спосіб приготування:
- Цибулю і моркву почистити, нарізати невеликими шматочками.
- Кабачки помити, зрізати кінчики і нарізати м'якоть кубиками.
- Розігріти велику сковороду з олією.
- Додати цибулю і смажити до прозорості. Потім додати нарізану моркву. Смажити, періодично помішуючи, до м'якості.
- Коли цибуля та морква будуть готові, додати кабачки і пропущений через прес часник. Посолити і поперчити. Тушкувати під кришкою на невеликому вогні протягом 10 хвилин.
- Додати томатну пасту, перемішати і готувати ще 10 хвилин. За бажанням кабачкову ікру можна залишити шматочками або збити в пюре за допомогою блендера.
- Подавати ікру з кабачків холодною разом з чорним хлібом.
Салат "Кабачки по-корейськи" на зиму
Кабачки по-корейськи з морквою / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- більше 3-х годин
Складові:
- 1 молодий кабачок
- 1 морква
- 1 огірок
- 1/2 солодкого перцю
- Парасольки кропу – за смаком
- Кінза або інша зелень – за смаком
- 2/3 склянки яблучного оцту
- 2/3 склянки олії
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. цукру
Спосіб приготування:
- Натріть кабачок і моркву на тертці для корейської моркви.
- Огірки і перець наріжте тонкою соломкою.
- Перемішайте овочі, додайте дрібно посічену кінзу і суцвіття кропу без твердих стебел.
- Розкладіть овочеву суміш в чисті банки. Якщо ви будете зберігати салат на зиму, то банки і кришки потрібно простерилізувати.
- Для заправки змішайте оцет, масло, соєвий соус і цукор. Якщо оцту додати менше, то маринуватися салат буде довше.
- Залийте банки заправкою, закрийте кришками, струсіть. Якщо ви плануєте їсти салат відразу, залиште його на 5-6 годин в холодильнику.
- Для консервування салату прикрийте літрові банки кришками і стерилізуйте 40 хвилин. Закатати, переверніть догори дном на рушник і дайте повністю охолонути.
- Зберігайте кабачки по-корейськи в прохолодному місці.
Квашені кабачки на зиму
Кабачки на зиму кружечками / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- більше 3-х годин
Складові:
- 1,5-1,8 кг кабачків
- 1 гілка кропу
- 1 лист хрону
- 2-3 зубчики часнику
- 1 л води
- 50-60 г солі
- 2-3 лаврових листки
- 3-4 шт. перцю горошком
Спосіб приготування:
- Із вказаної кількості інгредієнтів вийде одна трилітрова банка квашених кабачків. Овочі добре вимийте, видаліть плодоніжки і місця суцвіть. Наріжте кружечками, товщиною 3-4 см, укладіть в простерилізовані банки.
- Промийте кріп, листя хрону, очистіть часник.
- Кружечки кабачків перекладіть кропом, хроном, часником. Якщо любите гострі страви, додайте стручок або половинку стручка гострого перцю.
- Зваріть розсіл з води, солі, лаврового листа і запашного перцю.
- Кабачки залийте розсолом і простерилізуйте протягом 10 хвилин, накривши кришками. Закрийте і укутайте до повного охолодження.
- Якщо не хочете закочувати банки, то дайте кабачкам настоятися протягом трьох днів при кімнатній температурі, потім простерилизуйте 10 хвилин і закрутіть чистими кришками.
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