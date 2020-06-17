Заготовки из кабачков на зиму: три простых рецепта

Как заготовить кабачки на зиму / Фото: Depositphotos
Заготовки из кабачков на зиму отличаются большим разнообразием. Летние овощи можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из них салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.
Мы поделимся рецептами кабачковой икры с томатной пастой и кабачков на зиму по-корейски, а также расскажем, как правильно квасить кабачки кружочками.
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Кабачковая икра на зиму как в магазине
Кабачковая икра на зиму / Фото: Depositphotos
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 2 средние луковицы
- 2 средние моркови
- 2-3 ст.л. томатной пасты
- 4-5 ст.л. растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать мякоть кубиками.
- Разогреть большую сковороду с растительным маслом.
- Добавить лук и жарить до прозрачности. Затем добавить нарезанную морковь. Жарить, периодически помешивая, до мягкости.
- Когда лук и морковь будут готовы, добавить кабачки и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой на небольшом огне в течение 10 минут.
- Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 10 минут. По желанию кабачковую икру можно оставить кусочками или взбить в пюре с помощью блендера.
- Подавать икру из кабачков холодной вместе с черным хлебом.
Салат "Кабачки по-корейски" на зиму
Кабачки по-корейски с морковью / Фото: Depositphotos
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 молодой кабачок
- 1 морковь
- 1 огурец
- 1/2 сладкого перца
- Зонтики укропа – по вкусу
- Кинза или другая зелень – по вкусу
- 2/3 стакана яблочного уксуса
- 2/3 стакана растительного масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
- Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой.
- Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
- Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
- Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
- Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике.
- Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дайте полностью остыть.
- Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.
Квашеные кабачки на зиму
Кабачки на зиму кружочками / Фото: Depositphotos
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1,5-1,8 кг кабачков
- 1 ветка укропа
- 1 лист хрена
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 л воды
- 50-60 г соли
- 2-3 лавровых листа
- 3-4 шт. перца горошком
Способ приготовления:
- Из указанного количества ингредиентов получится одна трехлитровая банка квашеных кабачков. Овощи хорошо вымойте, удалите плодоножки и места соцветий. Нарежьте кружочками, толщиной 3-4 см, уложите в простерилизованные банки.
- Промойте укроп, листья хрена, очистите чеснок.
- Кружочки кабачков переложите укропом, хреном, чесноком. Если любите поострее, добавьте стручок или половинку стручка острого перца.
- Сварите рассол из воды, соли, лаврового листа и душистого перца.
- Кабачки залейте рассолом и простерилизуйте в течение 10 минут, накрыв крышками. Закатайте и укутайте до полного остывания.
- Если не хотите закатывать банки, то дайте кабачкам настояться в течение трех дней при комнатной температуре, потом простерилизуйте 10 минут и закрутите чистыми крышками.
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