"У дорозі": вийшов календар Pirelli за участю Шер, Граймс, Рити Ори та інших зірок

Вийшов календар Pirelli 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Італійська компанія з виробництва автомобільних шин Pirelli випустила свій традиційний календар. Щорічно для його створення підприємство залучає головних зірок світової фотографії. Тим часом Louis Vuitton випустили набір шкарпеток за 54 тисячі грн.
Автором календаря Pirelli на 2022 рік став канадський музикант та фотограф, популярний своїми портретними зйомками, Брайан Адамс .
В основному Брайан Адамс знімає музикантів. Не змінив своєї традиції фотограф і цього разу. Фотоальбом отримав назву "В дорозі", вона символічна, тому що музикантам доводиться часто подорожувати, переїжджати з міста до міста.
Героями календаря стали Шер, Граймс, Іггі Поп, Дженніфер Хадсон, Ріта Ора, Нормані Кордей, Бохан Фінікс, Saweetie, St. Vincent і Калі Учіс .
Було б дуже дуже важко описати все, що відбувається в дорозі, за пару днів. Тож я просто спробував показати деякі моменти. Наприклад, музиканти ніколи по-справжньому не бачать фасаду будівлі, вони бачать його зі службового входу, ми бачимо двері на сцену, ми бачимо закулісся, ми бачимо підвал будівлі… ви йдете від службового входу до дверей автомобіля, до дверей готелю, до дверей поїзда до дверей автобуса. Це ціла купа дверей, але завжди пов'язані з подорожами.
– розповів Браян Адамс про те, що хотів показати в зйомці.
Нагадаємо, що вперше календар Pirelli вийшов у 1964 році, а зараз уже налічує 48 видань, над створеннями яких "чаклували" 37 фотографів.
Докладніше про календар 2022 року та його героїв можна дізнатися на сайті Pirelli.
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