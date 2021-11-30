"В дороге": вышел календарь Pirelli с участием Шер, Граймс, Риты Оры и других звезд

Вышел календарь Pirelli 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Итальянская компания по производству автомобильных шин Pirelli выпустила свой традиционный календарь. Ежегодно для его создания предприятие привлекает главных звезд мировой фотографии. Тем временем Louis Vuitton выпустили набор носков за 54 тысячи грн.
Автором календаря Pirelli на 2022 год стал канадский музыкант и фотограф, популярный своими портретными съемками, Брайан Адамс.
В основном Брайан Адамс снимает музыкантов. Не изменил своей традиции фотограф и в этот раз. Фотоальбом получил название "В дороге", оно символическое, потому что музыкантам приходится часто путешествовать, переезжать из города в город.
Героями календаря стали Шер, Граймс, Игги Поп, Дженнифер Хадсон, Рита Ора, Нормани Кордей, Бохан Финикс, Saweetie, St. Vincent и Кали Учис.
Было бы очень, очень трудно описать все, что происходит в дороге, за пару дней. Поэтому я просто попытался показать некоторые моменты. Например, музыканты никогда по‑настоящему не видят фасад здания, они видят его со служебного входа, мы видим дверь на сцену, мы видим закулисье, мы видим подвал здания… вы идете от служебного входа к двери автомобиля, к двери отеля, к двери поезда, к двери автобуса. Это целая куча дверей, но это всегда связано с путешествием.
– рассказал Брайан Адамс о том, что хотел показать в съемке.
Напомним, что впервые календарь Pirelli вышел в 1964 году, а сейчас уже насчитывает 48 изданий, над созданиями которых "колдовали" 37 фотографов.
Более подробно о календаре 2022 года и его героях можно узнать на сайте Pirelli.
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