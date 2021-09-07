Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 вересня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 7 вересня / Фото: скріншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 7 вересня.
- Цифра дня – 21
- Колір дня – жовтий
- Число удачі – 3
У головних плюсах дня сміливість, інтуїція і знаки долі. Водночас мінуси дня несуть сумніви і метушню. В основі дня планування на майбутнє.
У питаннях краси і фітнесу догляд за волоссям і фізична активність будуть доречні. У випадку охорони здоров'я – важливо приділити увагу кінцівкам, зубам і суглобам.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, розпочинайте лише ті проєкти, які зможете довести до кінця.
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Водночас ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік та чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!