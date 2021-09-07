Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 сентября

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 7 сентября / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 7 сентября.
- Цифра дня – 21
- Цвет дня – желтый
- Число удачи – 3
В главных плюсах дня смелость, интуиция и знаки судьбы. При этом минусы дня несут сомнения и суету. В основе дня планирование на будущее.
В вопросах красоты и фитнеса уход за волосами и физическая активность будут уместны. В отношении здоровья – важно уделить внимание конечностям, зубам и суставам.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, приступайте только к тем проектам, которые сможете довести до конца.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!