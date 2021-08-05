Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 5 серпня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 5 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 5 серпня.

Цифра дня – 18

– 18 Колір дня – білий

– білий Число удачі – 9

У головних плюсах дня – раціоналізм і прогресивні ідеї. При цьому мінуси дня несуть категоричність у поглядах і думці. В основі дня лежить терпіння і чуйність до ближніх.

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У питаннях краси і фітнесу буде корисна чистка обличчя і догляд за волоссям. У випадку охорони здоров'я буде вразлива печінка, вітаються також детокс і очищення організму. Пийте більше води з лимоном.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, аналіз і раціоналізм у всіх справах приведе вас до успіху.

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