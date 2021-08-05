Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 августа

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 5 августа / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 5 августа.
- Цифра дня – 18
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В главных плюсах дня – рационализм и прогрессивные идеи. При этом минусы дня несут категоричность во взглядах и мнении. В основе дня лежит терпение и чуткость к ближним.
В вопросах красоты и фитнеса будет полезна чистка лица и уход за волосами. В отношении здоровья будет уязвима печень, приветствуются также детокс и очищение организма. Пейте больше воды с лимоном.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, анализ и рационализм во всех делах приведет вас к успеху.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.