Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 31 серпня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 31 серпня / Фото: скріншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 31 серпня.
- цифра дня – 17
- колір дня – бірюза
- число удачі – 8
У головних плюси дня здійснення бажань і сила слова. При цьому мінуси дня несуть крадіжки, азарт і ризики. В основі дня справедливість і спокій.
У питаннях краси і фітнесу піші прогулянки і релаксація будуть доречними. Стосовно здоров'я уразливі кінцівки. Знизьте навантаження на тіло.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, важливо уникати конфліктів, а спірні моменти – відкласти.
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Тим часом ми дізналися, коли 2021 року планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія 2021 року. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!