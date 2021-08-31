Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 31 августа

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 31 августа / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 31 августа.
- Цифра дня – 17
- Цвет дня – бирюза
- Число удачи – 8
В главных плюсах дня исполнение желаний и сила слова. При этом минусы дня несут кражи, азарт и риски. В основе дня справедливость и спокойствие.
В вопросах красоты и фитнеса пешие прогулки и релаксация будут уместны. В отношении здоровья уязвимы конечности. Снизьте нагрузку на тело.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно избегать конфликтов, а спорные моменты – отложить.
Читайте также:
- Мужчины каких знаков зодиака самые верные: их всего три
- Какой знак зодиака самый непредсказуемый
- Кофе по гороскопу: 12 вариантов для каждого знака зодиака
- Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам
Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!