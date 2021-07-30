Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 30 липня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 30 липня / Фото: Сьогодні

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 30 липня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій, індиго і сапфіровий

– синій, індиго і сапфіровий Число удачі – 6

У головних плюсах дня – активність, креативність. При цьому мінуси дня несуть ілюзії та азарт. В основі дня – гармонійне поєднання інтуїції та розуму.

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У питаннях краси і фітнесу корисні антицелюлітні програми і детокс на овочевих соках. Щодо здоров'я судини і серце будуть уразливі. Слідкуйте за тиском.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, вирішення питань буде актуальним через креатив і творчий підхід.

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