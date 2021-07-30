Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 30 липня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 30 липня / Фото: Сьогодні
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 30 липня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій, індиго і сапфіровий
- Число удачі – 6
У головних плюсах дня – активність, креативність. При цьому мінуси дня несуть ілюзії та азарт. В основі дня – гармонійне поєднання інтуїції та розуму.
У питаннях краси і фітнесу корисні антицелюлітні програми і детокс на овочевих соках. Щодо здоров'я судини і серце будуть уразливі. Слідкуйте за тиском.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, вирішення питань буде актуальним через креатив і творчий підхід.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.