Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 30 июля / Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 30 июля.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий, индиго и сапфировый

– синий, индиго и сапфировый Число удачи – 6

В главных плюсах дня – активность, креативность. При этом минусы дня несут иллюзии и азарт. В основе дня – гармоничное сочетание интуиции разума.

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В вопросах красоты и фитнеса полезны антицеллюлитные программы и детокс на овощных соках. В отношении здоровья сосуды и сердце будут уязвимы. Следите за давлением.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, решение вопросов будет актуальным через креатив и творческий подход.

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А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.