Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 3 серпня

Прогноз нумеролога на 3 серпня / Фото: Unsplash
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 3 серпня.
- Цифра дня – 16
- Колір дня – фіолетовий
- Число удачі – 7
У головних плюсах дня концентрація уваги і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть образи, сварки. В основі дня аналіз і спокій.
У питаннях краси і фітнесу ароматерапія і догляд за собою. У випадку охорони здоров'я травмонебезпечний день, знизьте навантаження на хребет.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, великі витрати краще відкласти. А ось розбір документів і інтелектуальна робота пройде добре.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.