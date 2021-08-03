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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 3 августа

3 августа, 09:47

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Прогноз нумеролога на 3 августа / Фото: Unsplash

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 3 августа.

В главных плюсах дня концентрация внимания и интуиция. При этом минусы дня несут обиды, ссоры. В основе дня анализ и спокойствие.

В вопросах красоты и фитнеса ароматерапия и уход за собой. В отношении здоровья травмоопасный день, снизьте нагрузку на позвоночник.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, крупные траты лучше отложить. А вот разбор документов и интеллектуальная работа пройдет хорошо.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

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Источник: Сегодня

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