Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 липня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 28 липня / Фото: Сьогодні
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 28 липня.
- Цифра дня – 22
- Колір дня – зелений, м'ятний і хакі
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня – стійкість і цілеспрямованість. При цьому мінуси дня несуть заздрість і підступність. В основі дня – гнучкість і терпіння.
У питаннях краси і фітнесу корисною буде чистка обличчя. Щодо здоров'я – позбавлення від шкідливих звичок, очищення кишечника. Для цього особливу користь принесе капуста і гарбуз.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, акуратно підписуйте документи, звертаючи особливу увагу на незначні деталі і дрібниці.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.