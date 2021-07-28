Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 28 июля / Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 28 июля.

Цифра дня – 22

– 22 Цвет дня – зеленый, мятный и хаки

– зеленый, мятный и хаки Число удачи – 4

В главных плюсах дня – стойкость и целеустремленность. При этом минусы дня несут зависть и коварность. В основе дня – гибкость и терпение.

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В вопросах красоты и фитнеса полезной будет чистка лица. В отношении здоровья – избавление от вредных привычек, очищение кишечника. Для этого особую пользу принесет капуста и тыква.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, аккуратно подписывайте документы, обращая особое внимание на незначительные детали и мелочи.

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А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.