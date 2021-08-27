Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 27 серпня

Прогноз нумеролога Айсулу Ахімовой на 27 серпня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 27 серпня.
- Цифра дня – 22
- Колір дня – зелений
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня комунікабельність і активність в справах. При цьому мінуси дня несуть азарт, шахрайство. В основі дня самоосвіта, іноземні мови та заняття творчістю.
У питаннях краси і фітнесу буде корисний догляд за нігтями, манікюр і педикюр. У випадку охорони здоров'я уразливі щитовидна залоза і голосові зв'язки.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, великі покупки краще відкласти.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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