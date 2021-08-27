Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 27 августа

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 27 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 27 августа.

Цифра дня – 22

– 22 Цвет дня – зеленый

– зеленый Число удачи – 4

В главных плюсах дня коммуникабельность и активность в делах. При этом минусы дня несут азарт, мошенничество. В основе дня самообразование, иностранные языки и занятия творчеством.

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В вопросах красоты и фитнеса будет полезен уход за ногтями, маникюр и педикюр. В отношении здоровья уязвимы щитовидная железа и голосовые связки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, крупные покупки лучше отложить.

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