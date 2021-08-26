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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 26 серпня

Ганна Ковпак
26 серпня, 08:00
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Прогноз нумеролога Айсулу Ахімової на 26 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 26 серпня.

  • Цифра дня – 21
  • Колір дня – жовтий
  • Число удачі – 3

У головних плюсах дня скромність, щедрість і доброта. При цьому мінуси дня несуть суєту і перебільшення незначних моментів. В основі дня гармонійне поєднання інтуїції і раціоналізму.

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У питаннях краси і фітнесу процедури на зниження ваги, і очищення лімфи будуть доречними. У випадку охорони здоров'я бережіть печінку.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, важливо тверезо поглянути на події, добре провести коректування.

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