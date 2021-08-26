Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 августа

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 26 августа / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 26 августа.
- Цифра дня – 21
- Цвет дня – желтый
- Число удачи – 3
В главных плюсах дня скромность, щедрость и доброта. При этом минусы дня несут суету и преувеличение незначительных моментов. В основе дня гармоничное сочетание интуиции и рационализма.
В вопросах красоты и фитнеса процедуры на снижение веса, и очищение лимфы будут уместными. В отношении здоровья берегите печень.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно трезво взглянуть на происходящее, хорошо провести корректировки.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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