Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 липня

Прогноз нумеролога Айсулу Ахімової на 23 липня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 23 липня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – зелений
- Число удачі – 8
У головних плюсах дня – оптимізм і досягнення цілей. При цьому мінуси дня несуть егоїзм, лукавство. В основі дня – прагнення до гармонії, баланс зовнішнього і внутрішнього.
У питаннях краси і фітнесу вітаються догляд за обличчям, а також процедури татуажу. Щодо здоров'я вразлива підшлункова залоза.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, розширюйте межі та рухайтеся вперед.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.