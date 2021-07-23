Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 июля

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 23 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 23 июля.

Цифра дня – 17

– 17 Цвет дня – зеленый

– зеленый Число удачи – 8

В главных плюсах дня – оптимизм и достижение целей. При этом минусы дня несут эгоизм, двуличие. В основе дня – стремление к гармонии, баланс внешнего и внутреннего.

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В вопросах красоты и фитнеса приветствуются уход за лицом, а также процедуры татуажа. В отношении здоровья уязвима поджелудочная железа.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, расширяйте границы и и двигайтесь вперед.

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