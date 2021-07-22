Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 липня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 22 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 22 липня.

Цифра дня – 16

– 16 Колір дня – фіолетовий, баклажановий і ліловий.

– фіолетовий, баклажановий і ліловий. Число удачі – 7

У головних плюсах дня – любов до ближнього і чуйність. При цьому мінуси дня несуть порожні ілюзії і перепади настрою. В основі дня – взаєморозуміння і альтруїзм.

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У питаннях краси і фітнесу корисний буде догляд за руками, манікюр. Також добре починати дієти і детокс процедури. Щодо здоров'я вразлива печінка, голова і очі. В їжу варто додати моркву і шпинат.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, покупки техніки і питання нерухомості будуть нині вдалими.

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