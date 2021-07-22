Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 22 июля / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 22 июля.
- Цифра дня – 16
- Цвет дня – фиолетовый, баклажановый и лиловый.
- Число удачи – 7
В главных плюсах дня – любовь к ближнему и чуткость. При этом минусы дня несут пустые иллюзии и перепады настроения. В основе дня – взаимопонимание и альтруизм.
В вопросах красоты и фитнеса полезен будет уход за руками, маникюр. Также хорошо начинать диеты и детокс процедуры. В отношении здоровья уязвима печень, голова и глаза. В пищу стоит добавить морковь и шпинат.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки техники и вопросы недвижимости будут сейчас удачными.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.