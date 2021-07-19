Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 19 липня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 19 липня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 19 липня.
- Цифра дня – 22
- Колір дня – зелений, хакі і нефритовий відтінки
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня спілкування, навчання та енергетика. При цьому мінуси дня несуть брехню і наклеп. В основі дня традиції і зміцнення родових зв'язків.
У питаннях краси і фітнесу будуть корисні лазні, СПА процедури, басейни і ванни. У випадку охорони здоров'я уразливі шлунок і нервова система. В їжу варто додати банан і ягоди, а також буряк і сири. І знизьте споживання копченостей і напівфабрикатів.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, хороший період для будівництва, ремонтних робіт.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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