Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 19 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 19 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 19 июля.

Цифра дня – 22

– 22 Цвет дня – зеленый, хаки и нефритовый оттенки

– зеленый, хаки и нефритовый оттенки Число удачи – 4

В главных плюсах дня общение, обучение и энергетика. При этом минусы дня несут ложь и клевету. В основе дня традиции и укрепление родовых связей.

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В вопросах красоты и фитнеса будут полезны бани, СПА процедуры, бассейны и ванны. В отношении здоровья уязвимы желудок и нервная система. В пищу стоит добавить банан и ягоды, а также свеклу и сыры. И снизьте потребление копченостей и полуфабрикатов.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший период для строительства, ремонтных работ

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