Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 липня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала свій прогноз на 15 липня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 15 липня.

Цифра дня – 18

– 18 Колір дня – білий, перлинний і лляний

– білий, перлинний і лляний Число удачі – 9

У головних плюсах дня – впевненість і сила волі. При цьому мінуси дня несуть зайву вимогливість до інших, метушливість і категоричність. В основі дня – раціоналізм і вміння бачити картинку в цілому.

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У питаннях краси і фітнесу догляд за волоссям і нігтями. Щодо здоров'я бережіть нирки і печінку. Корисні продукти для цих органів наразі яблука, кавун і вишня.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для аналізу і письмової роботи.

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