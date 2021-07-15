Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 15 июля / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 15 июля.
- Цифра дня – 18
- Цвет дня – белый, жемчужный и льняной
- Число удачи – 9
В главных плюсах дня – уверенность и сила воли. При этом минусы дня несут излишнюю требовательность к другим, суетливость и категоричность. В основе дня – рационализм и умение видеть картинку в целом.
В вопросах красоты и фитнеса уход за волосами и ногтями. В отношении здоровья берегите почки и печень. Полезные продукты для этих органов сейчас яблоки, арбуз и вишня.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для анализа и письменной работы.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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