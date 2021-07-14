Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 липня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 14 липня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 14 липня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – зелений, морської хвилі і бірюза
- Число удачі – 8
У головних плюсах дня уважність і чуйність. При цьому мінуси дня несуть лукавство і скритність. В основі дня потрібно відстежувати свої думки і слова.
У питаннях краси і фітнесу масаж, розтяжка і йога будуть корисними. У випадку охорони здоров'я – будуть уразливими легкі і підшлункова залоза. В їжу варто додати гарбуз, буряк, курагу і зелений чай.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, добре проводити трансформації і зміни в роботі.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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