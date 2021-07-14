Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 14 июля / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 14 июля.
- Цифра дня – 17
- Цвет дня – зеленый, морской волны и бирюза
- Число удачи – 8
В главных плюсах дня внимательность и чуткость. При этом минусы дня несут двуличие и скрытность. В основе дня нужно отслеживать свои мысли и слова.
В вопросах красоты и фитнеса полезными будут массаж, растяжка и йога. В отношении здоровья – будут уязвимыми легкие и поджелудочная железа. В пищу стоит добавить тыкву, свеклу, курагу и зеленый чай.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хорошо проводить трансформации и изменения в работе.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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