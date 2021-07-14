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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 июля

14 июля, 08:41

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 14 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 14 июля.

В главных плюсах дня внимательность и чуткость. При этом минусы дня несут двуличие и скрытность. В основе дня нужно отслеживать свои мысли и слова.

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В вопросах красоты и фитнеса полезными будут массаж, растяжка и йога. В отношении здоровья – будут уязвимыми легкие и поджелудочная железа. В пищу стоит добавить тыкву, свеклу, курагу и зеленый чай.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хорошо проводить трансформации и изменения в работе.

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Источник: Сегодня

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