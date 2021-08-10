Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 10 серпня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 10 серпня / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 10 серпня.

Цифра дня – 14

– 14 Колір дня – блакитний

– блакитний Число удачі – 5

У головних плюсах дня – міць, сила і мудрість. При цьому мінуси дня несуть агресію і натиск. В основі дня – самоконтроль і увага.

Реклама

У питаннях краси і фітнесу будуть корисні стрижки та фарбування волосся. Щодо здоров'я уразливі сухожилля і м'язи.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, будівництво і закладка фундаменту в майбутнє будуть дуже успішними.

Читайте також:

Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.